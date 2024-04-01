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Происшествия

Семь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные 

Семь пожаров ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за прошедшие выходные. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Семь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные. Фото: ПАИ

30 марта в 16:06 во 2-м Тракторном переулке в Локне огонь повредил моторный отсек и салон в легковом автомобиле ГАЗ-31105. Предварительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети автомобиля.

В 16:09 в гараже на улице Народной в Порхове сгорела кровля. Гараж выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в надворную постройку.

В 17:26 полностью сгорел жилой дом в СНТ «Дубрава» в Псковском районе. Пожарным удалось спасти от огня две хозпостройки. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 19:36 в деревне Максимиха Опочецкого района сгорел нежилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены две хозяйственные постройки.

Также 31 марта в 9:55 улице Окраинной в Пскове в нежилом доме выгорела комната. Огонь также повредил кровлю. Спасен нежилой дом. Предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В 13:45 в деревне Сухобреево Пушкиногорского района в бане сгорел предбанник. Хозпостройка также сгорела. От возгорания удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в 16:29 в однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Медицинской в Новоржеве огонь повредил диван в комнате. Квартиру удалось спасти. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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