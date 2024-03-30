«Волга» загорелась в Локне
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Локне. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Во дворе дома на 2-м Тракторном переулке произошло возгорание автомобиля «Волга».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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