Музей-квартира Ленина закроется в Пскове на реэкспозицию
Музей-квартира Ленина будет закрыт в Пскове на реэкспозицию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Музей-квартира В. И. Ленина на улице Ленина, 3 будет закрыт для посещения с 1 по 21 апреля.
В музее также напомнили, что рядом, в квартире № 74 в доме № 14 на Октябрьском проспекте, находится Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского. Там псковичи могут узнать о жизни выдающегося исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.
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