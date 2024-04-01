Музей-квартира Ленина закроется в Пскове на реэкспозицию

10:21, 01 апреля 2024, ПАИ

Музей-квартира Ленина будет закрыт в Пскове на реэкспозицию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музей-квартира В. И. Ленина на улице Ленина, 3 будет закрыт для посещения с 1 по 21 апреля.

В музее также напомнили, что рядом, в квартире № 74 в доме № 14 на Октябрьском проспекте, находится Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского. Там псковичи могут узнать о жизни выдающегося исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.