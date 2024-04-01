Рыжий любимец: в одном из домов Плюссы живёт необычный питомец

12:50, 01 апреля 2024, ПАИ

Для многих домашнее животное — это полноценный член семьи. Чаще всего люди заводят собак, кошек, хомячков, рыбок и попугаев, но Кристина Заостровская выбрала себе иного зверька — лис Дэрил появился в её жизни около двух лет назад и прекрасно освоился на новом месте.

Корреспондент «Плюсского края» побывал в гостях у Кристины, чтобы познакомиться с диким зверем, живущим в домашних условиях. Стоит признаться сразу — знакомство не состоялось, рыжий хозяин дома не был настроен на общение с новыми людьми, поэтому категорически отказался выходить из своего укрытия и фотографироваться.

— Он у меня достаточно пугливый. Даже мне не позволено когда захочется подходить к нему и гладить. Можно только почесать, и то, когда он сам подойдёт, — рассказала хозяйка Дэрила. — Когда у лиса хорошее настроение, он такой милый! Но когда нет, с ним сложно. В этом плане он как кошка. Сегодня чеши меня, завтра не трогай.

Будни Дэрила, пока хозяйка на работе, проходят в вольере, чтобы дом сохранить в целости. В просторном вольере у зверька есть всё: уютный домик, миски с водой и кормом, лоток, куда он исправно ходит. В присутствии хозяйки лису позволено гулять по всему дому без ограничений. Содержать милое с виду животное совсем непросто.

В природе лисы обычно одиночки, только на период размножения живут парами. Лисята рождаются весной слепыми и с закрытыми ушками. Дикие лисы — всеядные хищники, питаются грызунами, птицами, рыбой и даже едят ящериц. Любят побаловать себя лесными ягодами. Живут в норах.

Домашний Дэрил ежедневно съедает по 0,5 килограмма сырого мяса и ещё чуть меньше фруктов. От овощей категорически отказывается, несмотря на то что они полезны. Рыбу, в отличие от диких товарищей, не любит.

— Поначалу я оставляла его в доме, — вспоминает девушка. — Приходила — и просто полнейший разгром! Было съедено всё — провода, игрушки, вещи, сувениры. Хотелось развернуться, закрыть дверь, уйти, ничего не прибирать и не видеть.

Привычки у лиса разные. Одни — кошачьи, другие — собачьи. Он может подрать диван, гоняться за мячиком, грызть мягкие игрушки, стулья и бегать по столам. В обязательной программе — рассыпать из пакетов сахар и соль. Еще Дэрил «роет» диван. Потом прячет под подушки остатки еды как собака. А вот ползает везде, даже по подоконникам — как кошка.

По словам Кристины, решение завести лису не было спонтанным. О таком домашнем животном девушка думала лет с 15. Когда появился собственный дом, она решила, что пришло время осуществить давнюю мечту.

— Я сама рыженькая. И с детства мне все говорили: «Ты лисичка», — смеётся наша героиня. — Поэтому, наверное, и родилась идея завести в качестве домашнего животного именно лису. Но я раньше даже не думала, что их разводят, что они бывают домашними. Оказалось — бывают.

На вопрос о том, не жалеет ли она, что завела такое редкое для домашнего содержания животное, героиня однозначно отвечает нет.

— Не жалею, потому что была готова ко всем сложностям. Я знаю, что это большая ответственность. Если ты кого-то взял, то он с тобой до конца. Лисы — очень непростые животные. Я никогда никому не посоветую их заводить, не взвесив все за и против. Это должно быть максимально обдуманным решением, — поделилась Кристина.

А вы когда-нибудь слышали, какие звуки издают лисы? Об этом мы тоже поинтересовались у нашей героини.

— Это целый спектр различных звуков, — отмечает она. — От тявканья до мурлыканья.

Своего Дэрила хозяйка очень любит и, несмотря на всю его вредность и зубастость, ни за что не променяет его на более спокойного зверька.

— Кстати, совсем скоро в моём доме появится ещё один питомец, тоже достаточно экзотичный для наших мест. Какой, пока говорить не буду. Но обещаю рассказать позже, когда мы уже обживёмся, — завершила разговор Кристина Заостровская.

Анна Любимова, газета «Плюсский край»