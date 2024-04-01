Дачный вопрос: псковские випы рассказали о своих загородных имениях

18:54, 01 апреля 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, зачем нужна дача, что они растят на приусадебных участках и в каком возрасте их «потянуло к земле».

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова:

– На сегодняшний день в моей жизни дачи нет, но как человек, который вырос в доме, на земле, который привык ощущать контакт с природой, привык с утра выйти с миской творога, набрать разных ягод, позавтракать, я вижу большую ценность и любовь во всем этом. Я точно знаю, что в будущем у меня будет либо дом, либо дача. Мне кажется, что это всё про связь с природой. Необязательно иметь масштабный огород. Я сторонник того, что дача – это релакс, качели, баня, возможность встретиться со своими близкими, собрать всю семью, а ещё наблюдать за звёздами, ведь в городе их не видно.

Директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова:

– В моей жизни дача была всегда: сначала у родителей, теперь моя собственная. Я мечтаю, что у меня будет время для релакса на ней, но пока, к сожалению, не получается. Я люблю сажать грядки, у меня есть теплицы, растут помидоры, огурцы, лук, морковь, ягоды – всё своё. Мне нравится, когда это всё вырастает, созревает, понимать, что ты сделала это своими руками. Для меня это смена деятельности, вид отдыха, который я люблю. Иногда сын приезжает, друзья, мы с удовольствием жарим шашлыки, ходим в баню и купаемся в речке. Я уже опытный дачник. В детстве работала у родителей, потом был период отсутствия, а потом пришла к тому, что всё-таки нужно возвращаться.

Директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева:

– В моей жизни дачи нет, и я этому безумно рада. В детстве дача для меня была равна наказанию, может быть, в силу того, что дача началась у меня не в раннем детстве, а ближе к юношеству. Родители заставляли полоть, сажать, поливать, а хотелось гулять, хотелось каких-то других видов развлечения, а не грядок. Сейчас у меня самой нет желания иметь собственную дачу, потому что, видимо, крепко воспоминание. Но я счастлива, что у моих близких друзей есть дача. Сейчас дача для меня – это чистая красивая лужайка, шашлычок, отдых и никакого труда. Меня это очень устраивает.

Заместитель директора спортивной школы по футболу «Стрела», вице-президент Федерации футбола Пскова Юрий Баскаков:

– Дача у меня появилась не так давно, года три назад – жена захотела, видимо, возраст пришёл. Сейчас второй этаж делаем. Я туда приезжаю отдохнуть, а жена цветочки выращивает. В этом году сделаем теплицу, будет огурчики, помидорчики сажать. Ей нравится на воздухе работать, а я понемногу помогаю, без фанатизма. Дача нужна, чтобы просто отдохнуть на свежем воздухе.

Руководитель любительской футбольной лиги Пскова Максим Станкевич:

– Пока дача только в планах, ещё даже не присматриваю, много дел надо сделать. Я всегда рассматривал дачу как отдых, жена тоже говорит: «Давай купим дачу, чтобы дети на свежем воздухе отдыхали». Траву косить каждую неделю не страшно – это же выходные дни. Самое главное, что дети будут отдыхать. Дача – это для семьи, а я отдыхаю на футболе.

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников:

– Дача в моей жизни – это дом, который я строил полжизни. Он находится в 20 километрах от Санкт-Петербурга, дом со всеми удобствами. Хотелось переехать и жить там постоянно. Раньше там жили родители, они умерли, и теперь там живут две собаки и два кота. Мы с супругой мечемся, и всё время их обслуживаем. В общем, дом построен для животных, им нравится. У нас на даче газон, там не так много земли. Мама очень любила клумбами заниматься, в прошлом году они ещё были, а сейчас уже надо самим. Но мне это интересно, только надо, чтобы время было. Думаю, парник поставить, чтобы огурцы солить потом.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко:

– Лет десять назад я бы сказала, что дача – это моё любимое место. Она перешла к нам в наследство от родителей мужа, но я там почти не бываю – не успеваю. В выходной приехали, в лес сходили, уехали. Муж что-то сажает, крутится, но ему одному неинтересно. Мы уже оборудовали себе качели, газон, потому что если ухаживать, то ухаживать, но там для этого хотя бы надо быть.

На даче самое главное для меня – это природа, речка, лес, свежий воздух. Вот в выходные выехали на дачу, сходили в лес, нашли там следы косуль и лосей. И погода была замечательная, весенняя, вокруг деревьев проталины. Зимой мы тоже выезжаем погулять. Дача для меня – это погулять, подышать, отдохнуть, в баньку сходить.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин:

– Дача у меня есть, и не одна. Есть у родителей дача, на которой проводим много времени. Есть дача у родителей жены, там тоже оказываем помощь в хозяйственных делах, в выращивании различных культур. Себе сейчас тоже делаем дачу.

Дача была всегда, там можно собраться всей семьёй. Строительство самой дачи – тоже процесс, объединяющий семью, когда ты оказываешь помощь и тебе помогают в ответ. Познаёшь для себя новые вещи, например выращивание каких-то культур. Мама цветы выращивает, ещё какие-то растения. Парничок поставили, огурчики, помидорчики, заготовки на зиму – это всё идёт из детства, это традиция такая. Дачу очень любим, на даче есть баня, можно сделать шашлыки, провести время семьёй на праздники или просто отдохнуть в выходные. Дача в моей жизни присутствует, занимает большое место, и бросать мы это дело пока не собираемся.

Директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб:

– Я считаю, что не надо заниматься тем, что тебе не дано, не нужно мучить ни себя, ни растения. Правда, у моего подъезда есть клумба, которой я увлеченно занимаюсь. У нас около театра есть клумбы, люди даже приходят полюбоваться на них. Я помогаю тем, кто делает клумбы красивыми, нарядными. Немножко ручками работаю, но не более того.

Экс-руководитель, член совета организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков:

– У нас имение в Изборской волости Печорского района, ему два века. Оно досталось от родителей, там и бабушка с дедушкой жили, и прапрадед, и прочие. У жены там цветочки, клумбочки, есть пять грядок для экспериментов – для разных сортов, какой вырастет. Когда гости приезжают, я накрываю поляну. У нас там овощи, лучок, укропчик – всё в комплексе, есть всё, что душа пожелает. Есть колодец 19 метров глубиной, артезианская скважина. Шашлык делаем. У нас дача для удовольствия: воздухом подышать, птичек послушать и посчитать, посмотреть, как гуси-лебеди летают.

Первый руководитель поисковой организации, член совета организации «След «Пантеры» Николай Горбачёв:

– Взяли дачу – вот удача, не хотели, но получилось. У нас дача в Кеби. Когда я служил, был выделен участок, мы вырубили просеки, и начался делёж – всем по шесть соток. Нам достался крайний, к речке ближе – очень хорошо. Долго ничего не строили там, всё некогда было. Сейчас уже построили дом, сделали веранду, оборудовали второй этаж. Печки, правда, нет, жена сказала, что ей печка не нужна, потому что зимовать на даче она не собирается. Ещё пруд есть, там было много карасей, но в прошлом году завелись жуки-плавунцы и всех карасей съели.

На день рождения жене подарил теннисный стол. Есть маленькая тепличка, четыре яблони, кустики, грядки под ягоды, сажаем всякое. Картошки мало, я мешок набираю, до Нового года нам с женой хватает. В парнике два на четыре метра жена помидоры выращивает. Огурцы под плёнкой у неё. Цветов у нас море – жена очень любит розы.

Председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева:

– Я живу в частном доме, у меня большая семья, большой дом. Всю жизнь мы трудились на огороде, родители с самого детства нас приучали. Сельскую жизнь я люблю всей душой. Мы были приучены к труду, в подростковом возрасте хотелось, конечно, в город выбраться, но сейчас я вернулась обратно. У нас большой огород, у сестры садовый центр в Гдовском районе, они занимаются растениями, у них огромная теплица, там много всего. Я всей душой люблю дачу, огород, природу и всё, что с этим связано. У нас есть отапливаемая теплица, уже всё расцветает, скоро можно будет урожай собирать.