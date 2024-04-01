Пять человек погибли в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области
Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Пять человек погибли, двое пострадали», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ровно год назад, 4 апреля 2023 года, в Ярославской области на железнодорожом переезде у деревни Пантелеево произошло похожее ДТП. Тогда с поездом столкнулся легковой автомобиль. Погибли два человека.
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