Пять человек погибли в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области

15:40, 01 апреля 2024, ПАИ

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Пять человек погибли, двое пострадали», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ровно год назад, 4 апреля 2023 года, в Ярославской области на железнодорожом переезде у деревни Пантелеево произошло похожее ДТП. Тогда с поездом столкнулся легковой автомобиль. Погибли два человека.