Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Пять человек погибли, двое пострадали», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ровно год назад, 4 апреля 2023 года, в Ярославской области на железнодорожом переезде у деревни Пантелеево произошло похожее ДТП. Тогда с поездом столкнулся легковой автомобиль. Погибли два человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Работника завода в Пскове нашли мёртвым
01 апреля 2024

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порхове
01 апреля 2024

38 пьяных водителей задержали полицейские на дорогах Псковской области за неделю
01 апреля 2024

Легковушка столкнулась с фурой в Великолукском районе
01 апреля 2024

Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников
01 апреля 2024

Женщина с младенцем в автомобиле снесла теплицу в Великих Луках
01 апреля 2024

9,5 лет тюрьмы получил пскович за избиение мужчины до смерти и нападение на полицейского
01 апреля 2024

Семь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...