Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Tele2 проведёт ребрендинг

Tele2 сообщает о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. Изменения обусловлены амбициями Tele2 занять лидерские позиции на рынке и её решением не продлевать лицензию на использование текущего бренда, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Tele2 проведёт ребрендинг. Фото предоставили в пресс-службе Tele2

Tele2 представит новый логотип и название до конца 2024 года. При разработке концепта компания стремилась сохранить преемственность с прежним брендом. В позиционировании останется всё лучшее, что есть в наследии Tele2 – уход от шаблонных решений, желание предугадывать ожидания клиента, создавать понятный и честный продукт.

Ребрендинг обусловлен претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок её действия истекает 31 декабря 2024 года.

В последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года: оператор изменил свой слоган и фирменный стиль. Тогда же Tele2 представила коммуникационную платформу «Другие правила». Она стала основой для запуска инновационных продуктов и в течение семи лет обеспечивала рост финансовых и операционных показателей.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Посол Узбекистана в России посетил Псковскую область
01 апреля 2024

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля
01 апреля 2024

Учителя Псковской области осваивают программу «Орлята России»
01 апреля 2024

Публикуем график отключения света в Невельском районе
01 апреля 2024

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове
01 апреля 2024

Сервис Сферум запускает обновленный курс
01 апреля 2024

Псковичей приглашают на вечер памяти поэта Андрея Виноградова
01 апреля 2024

Псковичи ловят солнце

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...