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Новый руководитель Великолукского филиала Псковской областной больницы рассказала, почему согласилась на эту должность

Новый руководитель филиала Псковской областной больницы в Великих Луках Татьяна Кобзева рассказала, почему согласилась на эту должность, передаёт корреспондент ПАИ.

«Должность действительно непростая, но это интересный опыт работы. Мне хотелось бы попробовать что-то новое. Будем поднимать, налаживать здравоохранение в Псковской области. Евгений Сергеевич Панфёров [главный врач Псковской областной клинической больницы. – ПАИ] умеет заражать людей работой, собирать трудоспособный коллектив. Я пообщалась со многими заведующими отделениями, познакомилась с заместителями Евгения Сергеевича в областной больнице. Все люди очень компетентные, все идут на контакт. Будем вместе работать», – сказала она.

Татьяна Кобзева – врач-хирург, окончила Рязанский медицинский университет и длительное время работала на территории Рязанской области.

Последним местом её работы стала служба во ФСИН, где она занимала должность начальника отдела организации лечебно-профилактической работы.

Ранее сообщалось, что Татьяна Кобзева возглавила филиал Псковской областной больницы в Великих Луках.

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