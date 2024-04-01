Татьяна Кобзева возглавила филиал Псковской областной больницы в Великих Луках

11:53, 01 апреля 2024, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проводит встречу с коллективом филиала Псковской областной больницы в Великих Луках, передаёт корреспондент ПАИ. С 1 апреля в филиал преобразована Великолукская межрайонная больница. Его возглавила Татьяна Кобзева, которую на собрании с коллективом представила глава облздрава.

На встрече также присутствуют главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, глава Великолукского района Алексей Кузьмин и депутатский корпус.

«Здесь есть все, начиная от медико-санитарной, заканчивая стационарной и высокотехнологичной медицинской помощью. В структуре такой больницы для пациентов имеются колоссальные возможности по оказанию квалифицированной медицинской помощи. Это задача, которую мы преследовали», – сказала Марина Гаращенко, напоминая цели объединения Великолукской межрайонной больницы с Псковской областной клинической больницей.

После встречи с коллективом Марина Гаращенко и главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов прошли по отделениям Великолукского филиала областной больницы и поговорили с сотрудниками.

У нового руководителя филиала Татьяны Кобзевой впереди масса работы, в частности, провести подробную ревизию мощностей больницы, чтобы выделить приоритетные точки приложения сил.

Напомним, о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы губернатор Михаил Ведерников сообщил журналистам в октябре 2023 года.

Ранее Евгений Панферов назвал промежуточные итоги объединения Великолукской межрайонной и Псковской областной больниц.