Открыт приём заявок на первый сезон грантового конкурса Росмолодёжи в 2024 году

17:34, 01 апреля 2024, ПАИ

Открыт приём заявок на первый сезон грантового конкурса Росмолодёжи в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках конкурса «Росмолодёжь. Гранты» можно получить грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Стать его участниками может молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).

Для участия необходимо подать заявку по одному из 18 направлений поддержки на сайте. Подать заявку можно до 30 апреля. С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении на официальном сайте Федерального агентства по делам молодёжи.

Напомним, что в 2023 году в Псковскую область удалось привлечь порядка 19 миллионов рублей по итогам конкурсов от Росмолодёжи.