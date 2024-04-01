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Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля

Фольклорный ансамбль ПсковГУ «Плескава» защитит звание «Народный коллектив» в рамках показа иммерсивного спектакля «Скотный двор», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля. Фото предоставили в пресс-службе ПсковГУ

Зрителям предстоит встреча с обитателями псковской сказочной деревни, которые пытаются справиться с постигшей их бедой – страшным прожорливым волком, уничтожившим всю живность на крестьянском подворье, отметили в пресс-службе.

«Для кого-то эта постановка станет жизнеутверждающим путешествием в мир сказки, а кто-то задумается о быстротечности и безжалостности времени, поглощающем всё живое с аппетитом лютого зверя», – отметили участники ансамбля.

Показ состоится 12 апреля в 18:30. Вход свободный. Место встречи: Родинский дом культуры (деревня Родина, улица Юбилейная, 1). Добраться можно автобусом № 25 от площади Ленина.

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