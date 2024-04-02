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Общество

В женской консультации Псковского перинатального центра открыта запись к врачу-генетику 

В женской консультации Псковского перинатального центра открыта запись к врачу-генетику Наталье Двойновой. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Показания для консультации врача-генетика: семейные случаи генетических заболеваний (рождение детей с наследственными синдромами, наличие родственников с подобными заболеваниями); репродуктивные проблемы: невынашивание беременности, бесплодие; планирование любой беременности, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); диагностика генетических синдромов во время беременности (при отклонениях по результатам УЗИ на любом сроке и/или промежуточном/высоком риске по результатам комбинированного скрининга первого триместра); задержка умственного или физического развития у детей; наследственные опухолевые синдромы (например, рак молочной железы и яичников); генетическое обследование для прохождения комиссии по получению инвалидности; генетическое обследование перед донорством яйцеклеток или сперматозоидов; назначение и интерпретация генетических тестов.

Врач предоставит квалифицированное медицинское обслуживание и ответит на вопросы по прегравидарной подготовке – подготовке к беременности.

Даты консультаций: 5 и 6 апреля, 19 и 20 апреля. Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8112) 56-92-73, 56-92-59.

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