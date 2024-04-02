Семью кубинцев задержал погранотряд в Себежском районе
30 марта в Себежском районе пограничный наряд задержал четверых граждан Кубы: мать и трёх её сыновей, двое из которых оказались несовершеннолетними. Иностранцы находились в пограничной зоне без необходимых документов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Постановлением суда граждане Кубы признаны виновными в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.
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