Семью кубинцев задержал погранотряд в Себежском районе

14:26, 02 апреля 2024, ПАИ

30 марта в Себежском районе пограничный наряд задержал четверых граждан Кубы: мать и трёх её сыновей, двое из которых оказались несовершеннолетними. Иностранцы находились в пограничной зоне без необходимых документов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Постановлением суда граждане Кубы признаны виновными в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.