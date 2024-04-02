Почти три тысячи человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю
В Псковской области зафиксировано 2777 случаев ОРВИ с 25 по 31 марта. При этом половина заболеваний приходится на Псков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14,8 %, в Пскове – на 7,7 %. При этом более половины заболевших - дети до 14 лет.
На карантин из-за ОРВИ закрыто пять групп в пяти дошкольных учреждениях и одна группа в среднем профессиональном образовательном учреждении.
Также в ведомстве рассказали, что за этот же срок было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
При появлении симптомов заболевания в Роспотребнадзоре советуют обязательно вызвать врача.
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