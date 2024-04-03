Регоператор напоминает о недопустимости складирования отходов после субботников на контейнерных площадках

15:06, 03 апреля 2024, ПАИ

Псковский филиал «Экопрома» перешёл на усиленный режим работы на время весеннего месячника благоустройства. Об этом сообщается в группе оператора по обращению с ТКО в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«В период повсеместной уборки на контейнерных площадках значительно увеличиваются объемы складируемых отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Прошлогоднюю листву, спиленные ветки, мешки с песком и землей, автомобильные шины оставляют в местах накопления ТКО, выбрасывают в контейнеры», – отметили в группе.

В связи с этим организаторов субботников призывают заранее продумывать вопрос складирования и вывоза собранных отходов. В «Экопроме» подчеркнули, что контейнерные площадки не предназначены для этих целей.

Организация вывоза отходов должна проводиться инициаторами субботника, соответствовать законодательству РФ в сфере обращения отходов и строго придерживаться санитарных норм и правил.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организовавшие субботник на своих территориях, должны отправить заявку на транспортирование отходов на сайте http://ro-pskov.ru, в офисе регоператора в Пскове на улице Л. Толстого в доме №3, в Великих Луках в доме №54 на проспекте Гагарина или позвонив по телефону 8 (8112) 201921.

Жителей и организации просят ответственно относиться к складированию и вывозу отходов, собранных на субботниках, во избежание захламления контейнерных площадок.

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