Жилой дом загорелся сегодня ночью на улице Мирожской в Пскове

11:03, 03 апреля 2024, ПАИ

Жилой дом загорелся на улице Мирожской в Пскове в ночь на 3 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств и обезопасили улицу.

Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.