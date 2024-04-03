Жилой дом загорелся сегодня ночью на улице Мирожской в Пскове
Жилой дом загорелся на улице Мирожской в Пскове в ночь на 3 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств и обезопасили улицу.
Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 апреля 2024
Стали известны подробности гибели пятилетнего мальчика в подземном пожарном водоёме в Бежаницком районе