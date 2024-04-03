Как поддержать семейное благополучие, обсудят в медиацентре ПАИ

11:32, 03 апреля 2024, ПАИ

3 апреля в 12:00 в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция, посвященная оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Кто и как может обратиться за помощью, что для этого надо, расскажут руководитель службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатерина Ковалевская, и. о. директора центра «Призма» Марина Чернова и начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.