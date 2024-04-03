Для чего псковским работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности, рассказала Наталья Мельникова

13:47, 03 апреля 2024, ПАИ

Что такое основной вид экономической деятельности, для чего необходимо его подтверждение и чем грозит нарушение срока сдачи отчетности работодателю и его сотрудникам, рассказала управляющий ОСФР по региону Наталья Мельникова.

Ежегодно в срок до 15 апреля работодатели Псковской области должны подтверждать основной вид экономической деятельности. На сегодняшний день из 11 тысяч страхователей, обязанных в этом году заявить об основном виде деятельности, только 3 760 работодателей направили пакет документов в отделение Социального фонда России по Псковской области.

- Наталья Геннадьевна, что такое основной вид экономической деятельности?

- Для коммерческой организации основной вид экономической деятельности - это вид деятельности работодателя, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной им продукции или оказанных услуг. Для некоммерческой – вид деятельности, в котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников. По результатам подтверждения ОВЭД в отделении СФР по Псковской области работодателю устанавливается размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

За счет ежемесячных взносов, которые работодатель отчисляет за своих работников в бюджет фонда, формируется фонд выплат застрахованным лицам при наступлении страхового случая. Благодаря чему каждый работник, оформленный по трудовому договору, договору гражданско-правового характера (при условии отчисления работодателем за него страховых взносов), получает страховые гарантии в результате временной или постоянной потери трудоспособности, приобретенной профессиональной болезни или несчастного случая на производстве.

- На какие гарантии может рассчитывать гражданин, работающий по трудовому договору?

- Страховые взносы от несчастных случаев на производстве идут на выплату пособий пострадавшим на производстве по временной нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных страховых выплат на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию граждан, санаторно-курортное лечение, обеспечение пострадавшего техническими средствами реабилитации, а также на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

- Воспользовались ли жители Псковской области такими гарантиями в прошлом году?

- Расходы на выплату различного рода пособий для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также на их медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, санаторно-курортное лечение в прошлом году превысили 162 миллиона рублей.

Более 37 миллионов рублей ОСФР по Псковской области направило 144 работодателям региона на финансирование предупредительных мер по профилактике производственного травматизма.

- Означает ли, что при нарушении сроков подтверждения работодателем ОВЭД, пострадают работники? Например, в случае наступления временной нетрудоспособности, им не оплатят больничный?

- Ни в коем случае. Пострадает только работодатель. Фонд при нарушении сроков сочтет такие сведения непредставленными и установит максимальный страховой тариф, соответствующий тому виду деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных им видов экономической деятельности, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Профессиональный риск – это вероятность получить травму на производстве или хронические заболевания, возникшие из-за условий труда. Например, минимальный профессиональный риск у таких видов деятельности, как курьерская, печатание газет, торговля, максимальный – у добычи угля, руды, а также охоты. Чем выше профессиональный риск, тем выше размер страхового тарифа. Так, для торговли - это всего 0,2 % от сумм выплат работнику, а для добычи угля - 8,5%.

В 2023 году максимальный страховой тариф был установлен 3 250 работодателям Псковской области. Весь год они были вынуждены платить страховые взносы по более высокому тарифу.

- Почему же работодатели не спешат подтверждать ОВЭД?

- Главная причина - человеческий фактор. Многие привыкли даже самое важное откладывать на последний день. А размер страхового тарифа, независимо от даты подтверждения, будет назначен специалистами отделения с 1 января 2024 года.

Если вид деятельности изменился и по новому ОВЭД ему будет назначен тариф выше, чем в прошлом году, разницу пересчитают с 1 января, даже если уведомление о назначении нового страхового тарифа он получил 16 апреля. И сумму за три с половиной месяца с начала года ему придется возместить в бюджет Фонда.

- Если работодатель зарегистрировался как страхователь в новом году, должен ли он тоже участвовать в кампании по подтверждению ОВЭД?

- Организациям, зарегистрированным в 2024 году, подтверждать ОВЭД не нужно. Эту обязанность им предстоит исполнить в следующем.

До 15 апреля этого года подтвердить основной вид экономической деятельности должны все юридические лица, зарегистрированные как страхователи в 2023 году и ранее.

- Наталья Геннадьевна, каким образом работодатель может подтвердить основной вид экономической деятельности?

- Пакет документов на подтверждение ОВЭД можно представить в электронном виде: через шлюз спецоператора (например, СБИС, Контур, Астрал); бухгалтерские программы, работающие через систему социального электронного документооборота (СЭДО), Единый портал государственных услуг; личный кабинет страхователя.

Наиболее популярны у псковских работодателей сегодня шлюз спецоператоров и электронный сервис СЭДО, предназначенный для обмена юридически значимыми документами между Фондом и страхователями.

После подтверждения ОВЭД работодателю направляется уведомление о размере назначенного ему страхового тарифа. Если документы на подтверждение вида деятельности страхователем были направлены в электронном виде, уведомление всегда можно получить в личном кабинете страхователя на официальном сайте ОСФР по Псковской области. Вход в него осуществляется через логин и пароль портала Государственных услуг.

О том, как это сделать, вас всегда проконсультируют специалисты отделения по телефонам: 8(8112)700-215, 700-201 или в официальных группах Псковского Отделения СФР в ВК, — https://vk.com/sfr.pskovskayaoblast, ОК — https://ok.ru/sfr.pskovskayaoblast.