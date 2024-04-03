Три проекта из Псковской области победили в конкурсе «Гранты первых»

14:43, 03 апреля 2024, ПАИ

«Лига молодёжи», баскетбольный клуб «Регион 60» и региональная федерация компьютерного спорта победили в грантовом конкурсе «Движения первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Победителями грантового конкурса стали 424 проекта из 71 региона России. Поддерживались инициативы детских садов, школ, библиотек, НКО и других организаций, готовых создать условия для самореализации молодёжи. Кроме того, стартовал конкурс первичных отделений движения, результаты которого подведут в июле. Общая сумма на развитие общественно значимых инициатив в этом году составит 2 млрд рублей, отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

На конкурс в этом году было подано 6 тысяч заявок из 88 субъектов России на сумму более 16,4 млрд рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали «Культура и искусство», «Образование и знания», «Патриотизм и историческая память».