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Общество

Многодетная семья из Псковской области удостоена ордена «Родительская слава»

Многодетная семья Валентины и Владимира Павлович из Островского района удостоена ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Супруги прожили вместе около 40 лет и воспитали семерых детей. В их семье уже шесть внуков. «Многодетные родители всегда уделяли большое внимание нравственному воспитанию, уважали интересы своих детей, развивали и поддерживали их творческие начинания», – отметили в пресс-службе.

Во время обучения в образовательных учреждениях ребята участвовали во всех школьных мероприятиях, районных спортивных соревнованиях, а также награждались грамотами и получали благодарности. Сами многодетные родители за период обучения детей в школе неоднократно отмечались благодарностями от муниципальных образовательных учреждений за хорошее воспитание детей.

«Валентина и Владимир Павлович смогли воспитать детей ответственными и разносторонне развитыми личностями. Сейчас, получив специальности, они успешно трудятся в самых разных сферах на территории Псковской области», – добавили в пресс-службе.

Владимир Павлович уже более 15 лет работает мастером производственного обучения, преподавателем профессиональных дисциплин в Островском многопрофильном колледже. Валентина Павлович многие годы трудилась почтальоном в муниципалитете, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Орденом «Родительская слава», учрежденным указом президента в 2008 году, награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

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