Петербургские архитекторы проводят научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии продолжают комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Продолжаются работы по постановке шурфов, а также начались геодезические изыскания.
Мальский монастырь находится между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие своё начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.
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Петербургские архитекторы проводят научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
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