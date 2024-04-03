Петербургские архитекторы проводят научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области

19:04, 03 апреля 2024, ПАИ

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии продолжают комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Продолжаются работы по постановке шурфов, а также начались геодезические изыскания.

Мальский монастырь находится между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие своё начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.