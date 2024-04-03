Уникальный концерт Красноярского ансамбля танца Сибири состоится в Пскове

20:20, 03 апреля 2024, ПАИ

Лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко выступит с концертом «Вместе мы – Россия» на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 8 апреля. О том, что ждёт псковичей на концерте, рассказала пресс-секретарь ансамбля Людмила Фризицкая в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Этот тур по России у нас особенный. В этом году творческий сезон проходит под эгидой 105-летия со дня рождения Михаила Годенко, основателя ансамбля и создателя годенковского стиля. Годенковский стиль – это все девушки – блондинки, это сумасшедшие темпы и красивейшие костюмы. Каждый танцевальный номер – это своя история: либо зарисовка, либо большая хореографическая сюита, но это всегда сюжетность», – сказала Людмила Фризицкая.

Она отметила, что псковичей ждёт большое красивое шоу молодых энергичных трюкачей и красивых девушек с зажигательной музыкой.

«Ансамблю танца Сибири в следующем году исполняется 65 лет. Коллектив объездил весь мир, он побывал на всех континентах. Годенковскую программу до сих пор зрители встречают стоя. У нас после гастролей по России 21 апреля состоится концерт на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском дворце. Мы уже который год привозим туда сольную программу, и зрители всегда приветствуют коллектив стоя», – подчеркнула она.

Пресс-секретарь добавила, что на сцене в Пскове коллектив выступит с несколькими новыми постановками, в том числе с хакасским танцем, поставленным казахским хореографом.

Концерт состоится 8 апреля в 19:00.