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Великолучане стали призёрами футбольного турнира «Псковская весна»

Великолукские футболисты спортшколы «Экспресс» стали серебряными призёрами турнира «Псковская весна» среди юношей 2009 года рождения. Игры соревнований прошли на стадионе «Машиностроитель» с 29 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

Великолучане стали призёрами футбольного турнира «Псковская весна». Фото здесь и далее: пресс-служба турнира

Восемь команд из Твери, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Пскова, Калининграда, Луги и Киришей боролись за призы турнира.

Золотые награды завоевали футболисты спортшколы «Тверь». За ними на втором месте расположились воспитанники спортшколы «Экспресс» из Великих Лук. Замкнул тройку лидеров петербургский «Солярис».

Отметим, что футболисты этого возраста в новом сезоне впервые примут участие в юношеской футбольной лиге.

Лучшим защитником соревнований признали великолучанина Константина Саркина.

Лучшим защитником соревнований признали великолучанина Константина Саркина

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