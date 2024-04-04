Началась регистрация участников на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту
Стартовала регистрация участников на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту, который пройдёт с 10 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: StarCraft 2, Tekken 8, DCL – the game, «Тетрис», Dota 2, Counter Strike 2.
Победители состязаний в каждой дисциплине представят Псковскую область на чемпионате России по компьютерному спорту.
Регистрация продлится до 9 апреля. На следующий день стартует отборочный этап, который пройдёт до 13 апреля. Финал соревнований состоится 14 апреля.
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Началась регистрация участников на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту
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