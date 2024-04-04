В мае в Пскове начнёт работу новый асфальтобетонный завод

11:27, 04 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил планы по приведению в порядок региональных доро с врио председателя комитета по транспорту Станиславом Стармолотовым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что на большинстве объектов уже начинаются работы, которые не зависят от погодных условий, – перекладка труб, очистка полос отвода, устройство кюветов. К строительству дорожники приступят, как только закончится период просушки дорог – после 15 апреля.

Сейчас заказчики проводят контрольные выезды на предмет выявления и устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.

«Асфальтобетонный завод «Псковавтодора» начал работу – он уже выпустил первую тонну смеси. Лаборатории полностью готовы к работе, чтобы обеспечить контроль качества. Сейчас «Псковавтодор» строит новый асфальтобетонный завод на улице Пожиговской. Запуск завода запланирован в мае», - уточнил Михаил Ведерников.

«К новому дорожному сезону готовы», - добавил он.