Двух рыбаков-браконьеров задержали в Пустошкинском районе

11:57, 04 апреля 2024, ПАИ

Незаконную ловлю рыбы пресекли сотрудники полиции в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 апреля 67-летний мужчина вместе со своим безработным, ранее судимым сыном незаконно ловили рыбу сетями на озере в Пустошкинском районе. Сотрудники полиции и специалисты рыбоохраны задержали браконьеров с поличным и изъяли у них трактор Т-25 с прицепом, лодку, несколько сетей и выловленную рыбу: более 100 экземпляров плотвы, 39 щук и 24 окуня.

В настоящее время устанавливается причинённый ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.