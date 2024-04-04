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Мой дом – моя крепость: архитектор-реставратор Евгений Иванов расскажет о тайнах гражданского зодчества Пскова

Архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Александрович Иванов станет гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 4 апреля.

Евгений Иванов. Фото: ПАИ

От металлопроката и станков – к реставрации: кто и как повлиял на профессиональный путь Евгения Иванова.

Мой дом – моя крепость по-псковски: откуда корни средневекового каменного гражданского зодчества Пскова.

Шестисаженное бревно и его роль в псковской архитектуре.

Тайны великого Спегальского: когда будет открыт его личный архив?

Подробно о средневековом гражданском зодчестве Пскова с Евгением Ивановым поговорят ведущие Александр Машкарин и Мария Лисенкова.

Программа «Проект Реставрация» выйдет в эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

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