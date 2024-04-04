Более 70 камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» разместят в Великих Луках
Более 70 камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разместят на территории Великих Лук, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом ПАИ.
«В этом году поставим более 70 камер на территории города. Они будут размещены в местах массового скопления людей и на особо значимых территориях», – рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
Строительство аппаратно-программного комплекса планируют начать ближе к маю. Система будет оборудована интеллектуальным распознаванием лиц и государственных регистрационных знаков автомобилей. Работы проводятся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Отметим, сейчас на территории города размещено 13 видеокамер.
Создание системы «Безопасный город» проводится в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».
Ранее сообщалось, что на модернизацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в Псковской области выделят 51 миллион рублей.
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