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Культура

Ереванский русский драматический театр прибудет на гастроли в Псков

11 и 12 апреля в Пскове состоятся «Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного театра драмы.

Гастроли организует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В рамках направления «Зарубежная программа» программы «Большие гастроли» на сцене в Пскове пройдут показы спектаклей «Маленькие трагедии» и «Люди. Звери. Обстоятельства».

Первый спектакль покажут 11 апреля в 19:00, второй - 12 апреля в 19:00. Подробнее здесь.

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