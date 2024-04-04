Ереванский русский драматический театр прибудет на гастроли в Псков

14:54, 04 апреля 2024, ПАИ

11 и 12 апреля в Пскове состоятся «Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного театра драмы.

Гастроли организует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В рамках направления «Зарубежная программа» программы «Большие гастроли» на сцене в Пскове пройдут показы спектаклей «Маленькие трагедии» и «Люди. Звери. Обстоятельства».

Первый спектакль покажут 11 апреля в 19:00, второй - 12 апреля в 19:00. Подробнее здесь.