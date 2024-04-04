Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович Владислав Сакадеев перешёл в футбольный медиаклуб «Тандем»

Пскович Владислав Сакадеев перешёл в команду «Тандем», которая примет участие в стыковом матче пятого сезона медиалиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Москвич» 6 апреля. Начало в 15:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам футболист.

Пскович Владислав Сакадеев перешёл в футбольный медиаклуб «Тандем». Фото: пресс-служба команды «Тандем»

Соперниками «Тандема» станет команда «Бамovets». «Мы должны были без стыков пройти. Но в связи с тем, что команд было много и все примерно одинаковы, у нас будут стыки. Только игры будет не две, как в прошлом сезоне, а одна», – рассказал собеседник ПАИ.

Напомним, что Владислав Сакадеев играл за команду Kicks Town, которая вылетела из четвёртого сезона медиалиги после группового этапа. «После того как вылетели из четвёртого сезона, тренировались ещё месяц. Команда не нашла спонсора и осталась играть только в турнирах восемь на восемь. Я там уже играть не стал. Продолжал заниматься для себя и познакомился с двумя ребятами, которые состоят в «Тандеме» уже очень давно. Они попросили у руководителей, чтобы я пришёл на просмотр. Я пришёл, сыграл пару товарищеских матчей, и меня оставили», – поделился Владислав Сакадеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Пскович Владислав Сакадеев перешёл в футбольный медиаклуб «Тандем»
04 апреля 2024

Псковичка принимает участие во всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ
04 апреля 2024

Спортсменка Елизавета Кожевина стала официально представлять Псковскую область на соревнованиях
04 апреля 2024

Всероссийские соревнования по кудо пройдут в Пскове
04 апреля 2024

Псковички стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике
04 апреля 2024

Началась регистрация участников на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту
04 апреля 2024

Великолучане стали призёрами футбольного турнира «Псковская весна»
03 апреля 2024

Ветеранов СВО вовлекают в спортивную жизнь Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...