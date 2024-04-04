Пскович Владислав Сакадеев перешёл в футбольный медиаклуб «Тандем»

16:22, 04 апреля 2024, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев перешёл в команду «Тандем», которая примет участие в стыковом матче пятого сезона медиалиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Москвич» 6 апреля. Начало в 15:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам футболист.

Соперниками «Тандема» станет команда «Бамovets». «Мы должны были без стыков пройти. Но в связи с тем, что команд было много и все примерно одинаковы, у нас будут стыки. Только игры будет не две, как в прошлом сезоне, а одна», – рассказал собеседник ПАИ.

Напомним, что Владислав Сакадеев играл за команду Kicks Town, которая вылетела из четвёртого сезона медиалиги после группового этапа. «После того как вылетели из четвёртого сезона, тренировались ещё месяц. Команда не нашла спонсора и осталась играть только в турнирах восемь на восемь. Я там уже играть не стал. Продолжал заниматься для себя и познакомился с двумя ребятами, которые состоят в «Тандеме» уже очень давно. Они попросили у руководителей, чтобы я пришёл на просмотр. Я пришёл, сыграл пару товарищеских матчей, и меня оставили», – поделился Владислав Сакадеев.

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