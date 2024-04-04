В Пскове проводят проверку по факту гибели мужчины в собственной квартире

17:09, 04 апреля 2024, ПАИ

В Пскове проводят проверку по факту гибели 61-летнего мужчины в собственной квартире, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Пскович, который жил один, погиб в результате пожара, который мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.