Студенты ПсковГУ стали участниками медицинского карьерного форума «ТрудКрут» в Перми

18:51, 04 апреля 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ, бойцы отряда «Филин» Светлана Гусарова и Ксения Чайкина, стали участниками медицинского карьерного форума «ТрудКрут» в Перми. В мероприятии приняло участие более 200 учащихся медицинских колледжей, вузов, профильных классов из 42 регионов России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

В рамках форума учащиеся посетили образовательные площадки, мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций в отрасли здравоохранения, а также познакомились с учреждениями здравоохранения Пермского края.

Кроме того, студенты помогли центру развития детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью и детей с ОВЗ «Дом Счастья» и приняли активное участие в отдельном блоке форума, посвящённом полезной программе и просветительской работе с жителями Перми.