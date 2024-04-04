Новый автогрейдер активно используется при ремонте дорог в Гдовском районе

23:52, 04 апреля 2024, ПАИ

Автогрейдер АО «Петербургский тракторный завод» активно используется в Гдовском филиале «Псковавтодора», сообщает газета «Гдовская заря».

Опытный образец нового автогрейдера марки «Кировец К-714» взят в эксплуатацию для широкого применения в ремонте и содержании региональных дорог на четыре месяца.

Модель является более тяжёлой по сравнению с грейдерами марки ГС 14-02, которые уже используются в «Псковавтодоре». Одноместная кабина со встроенным защитным каркасом, отоплением, вентиляцией и штатным кондиционером обеспечивает комфорт и безопасность машиниста. Управление рабочими органами грейдера осуществляется при помощи двух джойстиков, что делает его более удобным и маневренным.

В дальнейшем, если техника хорошо себя зарекомендует и справится с потребительскими свойствами организации, будет рассматриваться вопрос о приобретении данной марки автогрейдера.