Три пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области

09:46, 05 апреля 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Кухня выгорела изнутри в жилом доме в деревне Бабкино Дедовичского района. Кроме того, огонь уничтожил кровлю. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети на кухне. Дом и хозяйственную постройку спасли.

В многоквартирном жилом доме в селе Ляды Плюсского района в однокомнатной квартире сгорел потолок. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Квартиру спасли.

Жилой дом сгорел в деревне Митюнино в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.