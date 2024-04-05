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Общество

Уникальную флагманскую школу в Пскове введут в эксплуатацию в 2027 году

Подготовку к строительству флагманской школы и кампуса обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Школа на 800 мест и кампус на 300 мест появятся в Борисовичах благодаря президентскому нацпроекту «Образование».

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Летом планируется начать подготовительные работы на площадке. «Подрядик надёжный, известный, - заверил Андрей Ермаков. - Аналогов такого проекта в России нет».

Кампус и школа будут связаны крытым наземным переходом. В одном из зданий разместятся две чаши бассейна, мастерские с самым современным оборудованием.

«В образовательный процесс будут внедрены самые передовые технологии и методики обучения. Классы будут небольшими, на 25 человек. Педагоги смогут уделить пристальное внимание каждому ребенку, а у ребят появится больше возможностей проявить себя на уроках. Сроки ввода в эксплуатацию определены на 2027 год. Поручил информировать обо всех этапах работ, чтобы максимально оперативно решать возникающие вопросы», - сообщил Михаил Ведерников.

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