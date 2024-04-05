Более 25 млн рублей направят на ремонт Невельской межрайонной больницы

16:56, 05 апреля 2024, ПАИ

Главный корпус Невельской межрайонной больницы, расположенной на улице Больничной, 5, отремонтируют к осени 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В документации отмечено, что здание является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем контракт не предусматривает существенное изменение внешнего вида здания. Работы будут проходить в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ПромЖилСтрой». Среди прочего подрядчику предстоит устранить дефекты существующих металлоконструкций, провести демонтажные и общестроительные работы и проложить инженерные коммуникации.

Начальная цена контракта – 27,520 млн рублей.

Отметим, по окончании срока подачи заявок для участия в электронном аукционе была подана только одна заявка. В связи с тем, что потенциальный подрядчик не предоставил все необходимые документы, комиссия признала её не соответствующей требованиям.