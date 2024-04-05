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Экономика

Псковская область стала одной из лучших по реализации ИПСЭР

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Правительства РФ итоги реализации ИПСЭР и планы их продления на 2025–2030 годы. В Псковской области одни из самых высоких результатов реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Уровень безработицы снизился с 6,5 % в 2020 году до 2,9 % в 2023-м, что лучше общероссийских значений. Создано 812 новых рабочих мест (планировали создать 540), привлечено почти 29,9 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций (согласно плану – 25,4 миллиарда рублей).

На каждый вложенный бюджетный один рубль привлечено порядка семи внебюджетных. Это один из самых лучших показателей.

«ИПСЭР доказала свою эффективность для нашего региона. Рассчитываем, что сможем пользоваться этой программой и в следующие пять лет. Выражаю искреннюю благодарность за такой инструмент нашему президенту, Правительству РФ, куратору вице-премьеру Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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