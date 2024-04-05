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Политика

Как интересно и с пользой провести выходные в Пскове

Как провести интересно и с пользой выходные в Пскове, порекомендовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Детская интерактивная программа «Искатели приключений» пройдёт в ГКЦ (площадь Победы, 1). Посетить мероприятие можно в эту субботу, 6 апреля, в 11:00.

Спектакли Псковского театра кукол «Красная Шапочка» и «Айболит» пройдут на Конной, 3.

Также 6 апреля, в субботу, в Псковском планетарии можно посмотреть полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу» (Советская, 64а). Начало в 14:00

Эстрадно-цирковой стильный шоу-спектакль «Карнавал по-королевски» состоится в Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5) в это воскресенье, 7 апреля, в 12:00

Жители и гости города могут посетить отчётный концерт хореографического ансамбля «Лада» «И что-то большое откроется сердцу...» в ГКЦ (площадь Победы, 1) в это воскресенье в 16:00.

Спектакль «Посвящается Я…» пройдёт в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13) в это воскресенье. Начало в 19:00.

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