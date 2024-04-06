Патриот и учитель: псковские либерал-демократы вспоминают Владимира Жириновского

09:57, 06 апреля 2024, ПАИ

Сегодня, 6 апреля, два года со дня смерти российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В этот день в отделениях партии по всей России проводятся памятные мероприятия.

«В Псковской области Владимир Жириновский побывал одиннадцать раз», – напомнил в беседе с корреспондентом ПАИ координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Он любил народ, и тот отвечал ему взаимностью. На встречах Владимир Жириновский в открытую говорил о проблемах, которые другие политики боялись даже озвучить. Именно поэтому уход Владимира Вольфовича стал тяжелейшей утратой для нашей страны и всего мира. Это гениальный патриот, пророк и учитель», – отметил псковский политик.