До +16 градусов ожидается в Псковской области 7 апреля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до +4 градусов, днём термометры покажут от +11 до +16 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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