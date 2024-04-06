До +16 градусов ожидается в Псковской области 7 апреля

10:51, 06 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до +4 градусов, днём термометры покажут от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.