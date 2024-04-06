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120 лет со дня рождения уроженца Острова, актёра Василия Меркурьева отмечается сегодня

120 лет со дня рождения известного актера театра и кино, народного артиста СССР, режиссера и педагога, уроженца города Острова Василия Меркурьева отмечается сегодня.

120 лет со дня рождения уроженца Острова, актёра Василия Меркурьева отмечается сегодня. Фото здесь и далее: кадры из кинофильмов с участием актёра Василия Меркурьева

Об этом также написал глава Островского района Дмитрий Быстров. «Василий Васильевич родился в многодетной семье. Отец прекрасно пел и приобщил к музыке своих детей. В 1920 году начал работать в Островском театре, а затем и в Новоржеве. Через 3 года был направлен на обучение в Ленинград. После окончания Института сценических наук остался работать в городе на Неве, с театром в качестве актера и режиссера была связана вся жизнь Василия Васильевича», – отметил он.

«Но прославило замечательного актера именно кино. Сниматься в небольших ролях он начал еще в студенческие годы. Любители советского кино помнят его харизматичные роли в фильмах «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья» и, конечно, «Летят журавли» –фильм, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

«Мы гордимся нашим земляком – Василием Васильевичем Меркурьевым. Легендарный актер является Почетным гражданином нашего города, в Острове есть Аллея и улица Меркурьева. Сейчас мы активно занимаемся вопросом организации музейного пространства, чтобы современники и гости Острова помнили этого знаменитого человека», – заключил глава Островского района.

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