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Спорт

Бронзу на соревнованиях первенства СЗФО в Вологде ​завоевал себежский борец

Бронзу завоевал себежский борец Никита Парфёнов на соревнованиях первенства Северо-Западного федерального округа в Вологде сегодня, 6 апреля. Об этом ПАИ пишет районная газета «Призыв».

Бронзу на соревнованиях первенства СЗФО в Вологде ​завоевал себежский борец. Фото: газета «Призыв»

Спортсмен боролся в весовой категории свыше 80 килограммов. В этой категории было 14 соперников. Он провёл пять схваток. Его противниками стали борцы из всех областей округа.

В составе команды вошли Максим Поплавский, Надежда Подколоднева, Дмитрий Нынык, Никита Парфенов, все – золотые и серебряные призёры областных турниров.

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