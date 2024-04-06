Бронзу на соревнованиях первенства СЗФО в Вологде ​завоевал себежский борец

21:25, 06 апреля 2024, ПАИ

Бронзу завоевал себежский борец Никита Парфёнов на соревнованиях первенства Северо-Западного федерального округа в Вологде сегодня, 6 апреля. Об этом ПАИ пишет районная газета «Призыв».

Спортсмен боролся в весовой категории свыше 80 килограммов. В этой категории было 14 соперников. Он провёл пять схваток. Его противниками стали борцы из всех областей округа.

В составе команды вошли Максим Поплавский, Надежда Подколоднева, Дмитрий Нынык, Никита Парфенов, все – золотые и серебряные призёры областных турниров.