Бронзу на соревнованиях первенства СЗФО в Вологде завоевал себежский борец
Бронзу завоевал себежский борец Никита Парфёнов на соревнованиях первенства Северо-Западного федерального округа в Вологде сегодня, 6 апреля. Об этом ПАИ пишет районная газета «Призыв».
Спортсмен боролся в весовой категории свыше 80 килограммов. В этой категории было 14 соперников. Он провёл пять схваток. Его противниками стали борцы из всех областей округа.
В составе команды вошли Максим Поплавский, Надежда Подколоднева, Дмитрий Нынык, Никита Парфенов, все – золотые и серебряные призёры областных турниров.
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