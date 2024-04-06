День российской анимации отмечают сегодня

07:21, 08 апреля 2024, ПАИ

День российской анимации празднуют сегодня, 8 апреля, пишет calend.ru.

Именно 26 марта (8 апреля) 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма Владислава Старевича – «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Постановка рассказывала про несчастную любовь насекомых и имела большой успех не только в России, но и за рубежом. С тех пор российская анимация в мировом анимационном искусстве заняла твёрдые позиции. В ней работают только профессионалы, творения которых вошли в золотой фонд мировой мультипликации.

Советская мультипликация появилась в 1924–1925 годах. Киностудия «Союзмультфильм» выпустила большое количество мультипликационных фильмов: «Маугли», Козлёнок, который считал до десяти», «Волк и семеро козлят», «Крокодил Гена», «Винни Пух», «Простоквашино», «Котенок Гав» и ряд других.

На сегодняшний день российская мультипликация не сдаёт своих позиций – детские мультфильмы учат добру, любви, пониманию и воспитывают подрастающее поколение.