Улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов отремонтируют в Пскове по нацпроекту

09:23, 08 апреля 2024, ПАИ

Улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов отремонтируют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Улицу Ипподромную на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов отремонтируют до конца ноября текущего. «Дорога уже давно требует ремонта, но из-за строительства сетей ливневой канализации работы пришлось отложить», – пояснил глава Пскова.

На этом участке планируется заменить асфальт на проезжей части и тротуаре, обустроить обочину и обновить автобусные остановки.

Проспект Энтузиастов будет отремонтирован до конца мая 2025 года.

Кроме ремонта дороги и тротуара будет сделана пешеходная дорожка на месте народной тропы от Сиреневого бульвара до дома № 5а. Также на парковке рядом с этим домом и на развилке с улицей Труда будет заменен асфальт.

Всего будет обновлено более 1,6 километра дорожного полотна.

Отметим, обе улицы будут приведены в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.