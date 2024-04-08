Музыку Свиридова, Баха, Таривердиева и Шнитке в исполнении органистов услышат псковичи на концерте 12 апреля
12 апреля в 19:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2) выступят органисты Дина Ихина и Денис Маханьков. Об этом музыканты сообщили корреспонденту ПАИ.
Музыканты давно известны псковичам и жителям Псковской области. С 2014 года они являются организаторами и идейными вдохновителями благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», а в 2015 году стали лауреатами общественной премии «Народное признание».
Дина и Денис представят программу «Время вперëд!». В первом отделении будут исполнены произведения Франсуа Куперена, Дени Бедара, Георга Муффата, Иоганна Баха, Георгия Свиридова, во втором - Жанны Демессье, Микаэла Таривердиева, Ги Бове, Ханса-Андре Штамма, Эстер Мяги, Мориса Дюрюфле, Альфреда Шнитке.
Билеты здесь.
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