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Экономика

Закредитованные псковичи на 0,5% улучшили платёжную дисциплину

Псковская область заняла 70-е место в рейтинге регионов РФ по доле просроченных кредитов, следует из рейтинга РИА Новости.

К 1 марта 2024 года доля просроченных долгов псковичей перед банками составила 4,2%, это на полпроцента меньше, чем в 2023 году. В среднем экономически активный житель Псковской области должен банкам 316 тысяч рублей.

Доля просроченных кредитов в России выросла только в Ингушетии - на 1,6%. Республика в итоге оказалась на последнем месте рейтинга.

Лидерами рейтинга стали Севастополь (1,8%), Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий АО (2,33%), Ямало-Ненецкий АО (2,34%) и Чукотский АО (2,44%). Москва оказалась на 12-м месте (2,81%). Жители столицы должны банкам в среднем 557 тысяч рублей.

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