В Псковской области уничтожили зараженные опаснейшим заболеванием хризантемы

17:21, 08 апреля 2024, ПАИ

Партию заражённых цветов уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия кустовых хризантем сорта «санти» с признаками заболевания была выявлена на складе временного хранения в Псковской области. 2280 цветов, выращенных в Нидерландах, везли из Литвы в Москву.

По результатам лабораторных исследований в хризантемах был выявлен возбудитель белой ржавчины. Как правило, пораженные этим заболеванием листья преждевременно отмирают и растения выглядят как обожжённые.

В соответствии с законодательством России и по решению собственника продукции все 2280 цветов уничтожены.