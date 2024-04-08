В Псковской области уничтожили зараженные опаснейшим заболеванием хризантемы
Партию заражённых цветов уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партия кустовых хризантем сорта «санти» с признаками заболевания была выявлена на складе временного хранения в Псковской области. 2280 цветов, выращенных в Нидерландах, везли из Литвы в Москву.
По результатам лабораторных исследований в хризантемах был выявлен возбудитель белой ржавчины. Как правило, пораженные этим заболеванием листья преждевременно отмирают и растения выглядят как обожжённые.
В соответствии с законодательством России и по решению собственника продукции все 2280 цветов уничтожены.
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