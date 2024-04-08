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Общество

В Псковской области уничтожили зараженные опаснейшим заболеванием хризантемы

Партию заражённых цветов уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию зараженных белой ржавчиной хризантем уничтожили в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия кустовых хризантем сорта «санти» с признаками заболевания была выявлена на складе временного хранения в Псковской области. 2280 цветов, выращенных в Нидерландах, везли из Литвы в Москву.

По результатам лабораторных исследований в хризантемах был выявлен возбудитель белой ржавчины. Как правило, пораженные этим заболеванием листья преждевременно отмирают и растения выглядят как обожжённые.

В соответствии с законодательством России и по решению собственника продукции все 2280 цветов уничтожены.

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