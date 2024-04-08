Вандалы атаковали административное здание в Пыталово

15:15, 08 апреля 2024, ПАИ

Неизвестные сорвали и испортили вывески на здании администрации бывшего городского поселения «Пыталово», пишет районная газета «Наша жизнь».

Утром при входе в дом № 15 на улице Чехова были обнаружены испорченные вывески, сообщила исполняющая обязанности главы территориального отдела Пыталово Елена Малахова.

Сейчас в этом здании находятся местные партийные отделения, ЗАГС, нотариус, Центр социального обслуживания населения, медицинская страховая компания и другие организации. Большинство табличек сломаны или сорваны.

Теперь вандалов будет разыскивать полиция – по данному происшествию написано заявление.

Как прокомментировали в ОМВД России по Пыталовскому району, сообщение было зарегистрировано, будет проведена проверка.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить какую-либо информацию по инциденту по телефонам дежурной части 8 (81147) 2-15-02 или 02.

Ранее от рук вандалов пострадали торговые ларьки на рыночной площади в Стругах Красных.