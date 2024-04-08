Память погибшего воина-афганца почтили в невельской школе

21:50, 08 апреля 2024, ПАИ

Мероприятие, посвящённое памяти воина-афганца Николая Ковалева, прошло в средней школе № 2 города Невеля сегодня, 8 апреля. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

8 апреля Николаю Ковалеву исполнилось бы 75 лет. Он погиб 1 июня 1985 года в небе над Афганистаном при выполнении боевого задания: вертолёт Ковалева подвергся интенсивному огню со стороны противника, получил повреждение, врезался в гору и взорвался. В 1986 году воину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, а в 1988 году имя Н. И. Ковалева получила средняя школа № 2 Невеля.

Сегодня в здании школы собрались учителя и обучающиеся школы, а также одноклассники Николая Ковалева.

Председатель районного совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова выступила перед присутствующими.

«Мы гордимся тем, что в нашем небольшом городке есть школа № 2, которая воспитала героя, который не задумываясь отдал свою жизнь, защищая других. Мы гордимся, что педагоги и ученики школы бережно хранят память о своём герое Николае Ивановиче Ковалеве и передают эту память новым поколениям», – сказала Людмила Дмитриевна.

По окончании участники встречи отправились на могилу Николая Ковалева.