Скончалась врач-терапевт Гдовской районной больницы Ольга Галахова
На 76-м году ушла из жизни врач-терапевт терапевтического отделения ГБУЗ «Гдовская районная больница» Ольга Галахова. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря». Окончив в 1974 году Калининский государственный медицинский институт, Ольга Степановна прошла интернатуру по специальности «терапия» и в 1976 году приехала работать в Гдовскую районную больницу.
Доктор Галахова проработала на одном рабочем месте 45 лет.
Прощание с Ольгой Степановной состоится 10 апреля. Проводить её в последний путь можно будет в 13:00 у её дома (улица Лазника, д. 13) или на гдовском кладбище.
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