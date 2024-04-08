Скончалась врач-терапевт Гдовской районной больницы Ольга Галахова

21:32, 08 апреля 2024, ПАИ

На 76-м году ушла из жизни врач-терапевт терапевтического отделения ГБУЗ «Гдовская районная больница» Ольга Галахова. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря». Окончив в 1974 году Калининский государственный медицинский институт, Ольга Степановна прошла интернатуру по специальности «терапия» и в 1976 году приехала работать в Гдовскую районную больницу.

Доктор Галахова проработала на одном рабочем месте 45 лет.

Прощание с Ольгой Степановной состоится 10 апреля. Проводить её в последний путь можно будет в 13:00 у её дома (улица Лазника, д. 13) или на гдовском кладбище.